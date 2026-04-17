Росіяни розгорнули три секретні бази, які спантеличили фахівців (фото)

Супутниковий знімок російської бази на узбережжі Білого моря / © Google Earth

Росія розгорнула мережу з трьох ідентичних військових об’єктів в окупованому Криму, на Ладозькому озері та Білому морі. Призначення цих баз залишається загадкою навіть для провідних OSINT-аналітиків світу.

Загальні відомості про ці об’єкти зібрав і оприлюднив відомий фахівець H.I. Sutton.

Аналітик утримався від припущень щодо призначення трьох загадкових російських баз, обмежившись аналізом доступної інформації.

У всіх трьох випадках комплекси розміщені на територіях, що належать Міноборони РФ.

Мапа розміщення трьох російських баз / © hisutton

У Криму один із них розташований на місці колишнього складу ядерного озброєння «Центральная база хранения №712», або «Феодосия-13», неподалік селища Краснокам’янка, приблизно за 10 км від Судака.

Підготовка майданчика розпочалася у жовтні 2022 року, а вже в листопаді там з’явився перший надувний ангар. За наявними даними, об’єкт ввели в експлуатацію в липні 2024 року. Нині на території розміщені три надувні аркові ангари, комплекс синіх морських контейнерів, з’єднаних товстими кабелями або трубами, а також менший обвалований контейнер.

Супутниковий знімок російської бази у Криму / © Google Earth

Схожий за структурою об’єкт зафіксовано приблизно за 50 км від Санкт-Петербурга, поблизу узбережжя Ладозького озера. Окрім аналогічних ангарів, там є один обвалований бетонний майданчик і ще три — на відстані близько 300 м від основної частини комплексу.

Цей об’єкт облаштовано на території покинутого танкового полігону «Нясино» часів СРСР. Роботи з розчищення розпочалися у серпні 2022 року, а вже в жовтні було зведено перший ангар. Таким чином, будівництво об’єкта біля Ладозького озера відбувалося паралельно з кримським.

Супутниковий знімок російської бази поблизу Ладозького озера / © Google Earth

Третій аналогічний комплекс з’явився на відомому полігоні «Ненокса» в Архангельській області, на узбережжі Білого моря, де проводяться випробування ракети з ядерним двигуном «Буревестник», одна з яких вибухнула 2019 року. Його розгортання стартувало пізніше — у липні 2023 року, а завершилося у вересні того ж року.

Супутниковий знімок російської бази на узбережжі Білого моря / © Google Earth

Усі три об’єкти, включно з тим, що на полігоні «Ненокса», мають власний периметр охорони з двох ліній огорожі. Крім того, комплекси оснащені потужними системами захисту від блискавок.

Водночас на супутникових знімках не зафіксовано активної присутності обслуговувального персоналу, а також відсутні допоміжні споруди. Окрім цього, на майданчиках немає типової для складських об’єктів логістичної інфраструктури.

До слова, голова Космічного командування США Стівен Вайтінг попередив, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї на орбіті для ураження супутників. Такий крок може знищити до 80% космічних апаратів, спричинивши глобальний хаос: збій інтернету, зв’язку та GPS. Вайтінг підкреслив, що майбутні конфлікти можуть починатися в космосі, тому головним завданням США залишається стримування агресора.