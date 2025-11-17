Росіяни розмістили на аеродромі "Енгельс-2" понад 130 загадкових вантажівок (фото)

Російські літаки на аеродромі в Енгельсі / © Associated Press

Реклама

Росіяни розмістили на авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2» понад 130 вантажівок невідомого призначення. Відповідний факт був зафіксований на супутникових знімках.

Про це повідомив телеграм-канал «Стратегічна авіація РФ».

Згідно зі супутниковими знімками, на стоянці для літаків зосереджено 137 вантажівок, поруч із якими можна побачити транспортний літак Ан-12.

Реклама

Хоча точна причина присутності вантажівок залишається невідомою, припускають, що техніка може бути задіяна у транспортуванні озброєння для бомбардувальників, які дислокуються на авіабазі «Енгельс-2».

137 вантажівок на аеродромі «Енгельса-2» / © Телеграм-канал «Стратегічна авіація РФ»

Слід зазначити, що ця авіабаза слугує місцем базування стратегічної авіації. Нагадаємо, що від жовтня на ній тривають роботи з розширення території. У північній частині аеродрому ведеться заливання бетонного покриття. В кінці вересня подібні роботи завершили в південній частині, після чого вздовж ділянки нової руліжної доріжки з’явилася бетонна смуга.

Під час останніх земляних робіт було помічено розмітку, що вказує на плани облаштувати на цій території 12 місць для стоянки техніки.