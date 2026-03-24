Росіяни масово намагаються оформити паспорти для виїзду за кордон / © Associated Press

У Росії різко зріс попит на закордонні паспорти — система запису перевантажена, а у великих містах фактично зникли вільні місця для подавання документів. На цьому тлі громадяни намагаються у будь-який спосіб оформити виїзд за кордон, побоюючись нової хвилі мобілізації.

Про це повідомляє опозиційне видання «Верстка» із посиланням на державний портал «Госуслуги».

За даними журналістів, у Москві записатися до підрозділів МВС для оформлення біометричного паспорта майже неможливо. У понад сотню відділень усі слоти зайняті, а система показує лише статус «висока завантаженість».

Користувачі, які намагаються обрати дату візиту, отримують повідомлення про відсутність доступних місць і попередження, що запис може бути недоступним тривалий час.

А що в інших містах: як подають документи на виїзд росіяни

Схожа ситуація спостерігається і в інших великих містах — Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Казані та Краснодарі. Там росіяни чекають на можливість подати документи місяцями.

У регіонах навантаження дещо менше, однак і там система працює на межі. Наприклад, у Новосибірську лише одне відділення з кількох має середній рівень завантаження, у Самарі — два, тоді як у низці міст доступні лише поодинокі «вікна».

На тлі цього в соцмережах росіяни масово скаржаться на неможливість оформити або навіть отримати вже готові документи. Деякі користувачі зазначають, що намагаються записатися на приймання ще від кінця 2025 року, але безрезультатно.

Експерти пов’язують різке зростання попиту на закордонні паспорти з новою хвилею еміграційних настроїв. За даними Google Trends, на початку 2026 року інтерес до виїзду з Росії знову почав зростати — вперше після періоду часткової мобілізації.

Фактично для багатьох росіян закордонний паспорт знову став не просто документом, а шансом залишити країну на тлі щораз більшої невизначеності.

Нагадаємо, у Кремлі заговорили про проблеми. За заявами джерел, економіка РФ "просідає" на тлі війни. Президент РФ Володимир Путін визнав, що у січні 2026 року валовий внутрішній продукт країни знизився на 2,1% у річному вимірі.