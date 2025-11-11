ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Росіяни скаржаться на атаку БпЛА в Оренбурзькій області: куди могли поцілити дрони

У Мережі з'явилися кадри з Оренбурзької області РФ, яка під ударом дронів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Мешканцям Росії 11 листопада знову неспокійно. Так, вони скаржаться на атаку БпЛА в Оренбурзькій області.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Атака БпЛА, Оренбурзька область РФ

Атака БпЛА, Оренбурзька область РФ

Ймовірно, безпілотники атакували НПЗ «Орскнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ. Чекаємо на деталі.

Раніше вибухи лунали у Таганрозі РФ. На місто здійснюється ракетна атака. Примітно, що це сталося двічі на день.

Нагадаємо, цього ж дня невідомі дрони здійснили наліт і на російський Воронеж, ймовірно, атакувавши місцеву ТЕЦ. Жителі чули низку вибухів, а в будинках на якийсь час зникало світло.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie