Росіяни скаржаться на атаку БпЛА в Оренбурзькій області: куди могли поцілити дрони

Атака на Росію / © ТСН.ua

Мешканцям Росії 11 листопада знову неспокійно. Так, вони скаржаться на атаку БпЛА в Оренбурзькій області.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Дата публікації 14:07, 11.11.25 Кількість переглядів 4 Росіяни скаржаться на атаку БпЛА в Оренбурзькій області

Атака БпЛА, Оренбурзька область РФ

Ймовірно, безпілотники атакували НПЗ «Орскнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ. Чекаємо на деталі.

Раніше вибухи лунали у Таганрозі РФ. На місто здійснюється ракетна атака. Примітно, що це сталося двічі на день.

Нагадаємо, цього ж дня невідомі дрони здійснили наліт і на російський Воронеж, ймовірно, атакувавши місцеву ТЕЦ. Жителі чули низку вибухів, а в будинках на якийсь час зникало світло.