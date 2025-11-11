- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни скаржаться на атаку БпЛА в Оренбурзькій області: куди могли поцілити дрони
У Мережі з'явилися кадри з Оренбурзької області РФ, яка під ударом дронів.
Мешканцям Росії 11 листопада знову неспокійно. Так, вони скаржаться на атаку БпЛА в Оренбурзькій області.
Про це повідомляють РосЗМІ.
Ймовірно, безпілотники атакували НПЗ «Орскнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ. Чекаємо на деталі.
Раніше вибухи лунали у Таганрозі РФ. На місто здійснюється ракетна атака. Примітно, що це сталося двічі на день.
Нагадаємо, цього ж дня невідомі дрони здійснили наліт і на російський Воронеж, ймовірно, атакувавши місцеву ТЕЦ. Жителі чули низку вибухів, а в будинках на якийсь час зникало світло.