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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росіяни скасували парад у Севастополі: що злякало окупантів

Окупанти вирішили скасувати парад на 9 травня нібито "з міркувань безпеки".

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Су-30.

Су-30. / © Associated Press

В анексованому РФ Севастополі, де розташована головна військово-морська база країни-агресорки, скасували парад до Дня перемоги. Сталося це після знищення російського Су-30 поблизу Новоросійська

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Зазначається, що заяву про скасування параду "з міркувань безпеки" оприлюднили росЗМІ з посиланням на так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва. 

"Це рішення було ухвалене після удару українського морського безпілотника, який 2 травня знищив російський винищувач Су-30 поблизу Новоросійська", — пишуть автори статті.

Видання нагадало, що президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним посадовцям, які прибудуть на парад до Москви. 

Знищення Су-30 в Чорному морі

2 травня український дрон Magura у Чорному морі знищив російський винищувач Су-30. Удар стався поблизу Новоросійська, де російські сили ховають залишки свого Чорноморського флоту. Пілотам вдалося катапультуватися, а їх врятували цивільні моряки.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що було збито два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker. З його слів, це вдалося за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущених з безпілотних катерів Magura-7.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський пояснив наслідки для ворога після втрати Су-30. З його слів, цей винищувач використовував для обстрілу України ракети X-59/69.

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