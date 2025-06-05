Росіяни сховали свої стратегічні бомбардувальники ближче до Америки

Стратегічний бомбардувальник Ту-160 / © Getty Images

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Після успішної операції «Павутина», під час якої десятки літаків РФ було уражено українськими дронами на аеродромах, держава-агресорка передислокувала свої стратегічні бомбардувальники аж на Чукотку, яка межує з американською Аляскою.

Про це свідчить фото із супутника Sentenel від ESA, датоване 4 червня.

На авіабазі «Анадырь» («Угольный»), розташованої за 6,6 тисяч кілометрів від України, зафіксовано доволі великий літак, який експерти Defense Express ідентифікували як стратегічний бомбардувальник Ту-160.

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Цей літак із розмахом крила до 55,7 метра має характерний «розпластаний» фюзеляж, створеним за інтегральною схемою.

© Google Earth

На супутникових фото від 2 червня цього літака тут ще не було. Загалом упродовж кількох місяців не було свідчень, що росіяни тримають на цій авіабазі свою стратегічну авіацію.

Ймовірно, росіяни вважають саме цю авіабазу безпечною, оскільки жодної траси, яка дозволяє проїхати до цього віддаленого місця немає. Таким чином це унеможливлює атаку на аеродром із застосуванням вантажівки з дронами.

Експерти Defense Express зазначили, що використання літаків з настільки віддаленої авіабази для ударів по Україні сумнівне. Загалом застосування Ту-160 для атак на Україну було рідкісним явищем, їх застосовували всього тричі — 26 травня 2025 року, 17 листопада 2024 року, 18 травня 2023 року.

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Нагадаємо, операція «Павутина», яку організувала Україна, завдала найбільшого удару по російських військово-повітряних силах за останні десятиліття. Остаточні втрати ще підраховуються, але попередньо відомо про знищення дев’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95, трьох надзвукових Ту-22М3, літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 «Мейнстей» та одного важкого транспортника Ан-22.