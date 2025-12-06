Росіяни скинули бомбу на Бєлгород: частина міста без світла

Російські літаки / © Getty Images

Увечері в суботу, 6 грудня, у російському Бєлгороді, що недалеко від кордону з Україною, прогримів вибух, після якого частина міста та передмістя залишилися без електрики. Причиною інциденту став позаштатний схід авіабомби з російського бойового літака.

Про це повідомляє місцеве видання «Пепел».

Перед вибухом у Бєлгороді не було оголошено ракетної небезпеки чи повітряної тривоги через атаку безпілотників. Це підтверджує, що причиною стало падіння власне російської авіабомби.

Мешканці будинків у районі вибуху чули гул літака, що летів у напрямку до кордону. На місці падіння бомби недалеко від електропідстанції залишилася велика вирва. Тут працюють екстрені служби.

Бєлгородський губернатор підтвердив факт відключення електрики та заявив, що причина НП — «приліт невстановленого боєприпасу». За його словами, внаслідок вибуху постраждала одна людина, яка отримала баротравму.

«Досі у частині Бєлгорода та Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії», — написав глава регіону в телеграм-каналі.

Крім цього, пошкодження отримав вантажний автомобіль, а у двох приватних будинках вибило вікна.

У місцевих пабліках повідомляли про перебої у тому числі в центрі міста. Там частково відключили світлофори.

За підрахунками Astra, це вже як мінімум 133 падіння авіабомби з російських літаків на контрольованій РФ прикордонній території з початку 2025 року.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 6 грудня уразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу у Росії.