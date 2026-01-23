Росіяни скинули бомбу на Бєлгород: що відомо про наслідки

У Бєлгороді дістали авіабомбу, яку скинув російський бомбардувальник / © ASTRA

Реклама

Бомбардувальник держави-агресорки скинув на російське місто Бєлгород авіабомбу ФАБ-500 поблизу житлового будинку. Від падіння півтонної бомби, яка не вибухнула, утворилася вирва завглибшки 20 метрів.

Про цей випадок повідомило видання ASTRA.

Інцидент підтвердив губернатор Бєлгородської області, повідомивши, що 21 січня на вулиці Губкіна у Бєлгороді виявлено вирву від боєприпаса. При цьому він не уточнив, як саме вона утворилася.

Реклама

Джерела видання в екстрених службах повідомили, що через загрозу вибуху російської бомби із трьох довколишніх багатоповерхівок евакуювали близько 1600 осіб.

На місці події працювала саперна група, а поліція перекрила рух.

Увечері 22 січня бомбу витягли та доставили на місцевий полігон, щоб її знищити.

Цього року Росія вже не вперше бомбардує Бєлгородську область. 5 січня ФАБ-500 упала в районі села Батрацька Дача у Шебекінському районі.

Реклама

Як раніше з’ясувала ASTRA, минулого року щонайменше 143 авіабомби Росія скинула на свої власні та окуповані території України.

Нагадаємо, Сили оборони України успішно атакували стратегічні об’єкти ворога на території Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ударом опинилися нафтобаза, сучасна радіолокаційна станція та скупчення особового складу окупантів.