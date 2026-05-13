Росіяни скинули бомбу на Бєлгородщині: поїзд зійшов з рейок

НП з потягом через бомбу

Падіння авіабомби з російського літака у Бєлгородській області РФ стало причиною сходження з рейок пасажирського поїзда.

Про це повідомило видання Astra.

Півтонна авіабомба впала прямо на залізничну колію. Вона не здетонувала, але пошкодила 25 метрів полотна.

Машиніст рейкового автобуса, який прямував маршрутом «Розумне-Томарівка» та перевозив 15 пасажирів, помітив пошкодження колії та застосував екстрене гальмування.

Внаслідок інциденту постраждала 75-річна жінка.

На місце події прибули сапери, які вилучили ФАБ-500.

Бєлгородський губернатор Гладков спершу повідомив, що причиною сходження поїзда з рейок міг стати підрив. Однак потім він своє повідомлення змінив і видалив згадку про цю версію.

Нештатні сходження авіабомб із російських військових літаків відбуваються далеко не вперше. Від початку 2026 року на РФ та окуповані українські регіони впали вже як мінімум 24 російські ФАБи.

Нагадаємо, у січні цього року бомбардувальник держави-агресорки скинув на російське місто Бєлгород авіабомбу ФАБ-500 поблизу житлового будинку. Від падіння півтонної бомби, яка не вибухнула, утворилася вирва завглибшки 20 метрів.

