"Росіяни сміються із санкцій": Трамп шокував заявою та назвав прихильників обмежень проти РФ "дурнями"

Зустріч Дональда Трампа зі Стівеном Габбардом відбулась 30 жовтня / © скриншот з відео

Реклама

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з колишнім в’язнем Стівеном Габбардом в Овальному кабінеті розповів, що під час переговорів про повернення американця з російської в’язниці на нього тиснули з вимогами запровадити нові санкції проти Москви. Він заявив, що такі кроки могли б зруйнувати домовленості та завадити звільненню чоловіка.

Про це він заявив під час зустрічі, яку транслював офіційний YouTube-канал Білого дому.

Реклама

Трамп назвав прихильників санкцій проти Росії дурними людьми

Звертаючись до Габбарда, американський президент заявив, що був радий домогтися його звільнення, попри критику з боку тих, хто вимагав посилити тиск на Кремль.

Реклама

«Люди, дурні люди, хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії. Росіяни сміються із санкцій. Ви це чуєте? Вони сміються із санкцій», — сказав Трамп.

Він пояснив свою позицію на прикладі уявної розмови з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. За словами американського президента, він міг би звернутися до російського лідера з проханням звільнити Стівена Габбарда, а потім одразу оголосити про запровадження санкцій проти Росії.

«Як це мало б виглядати? Я розмовляю з президентом Путіним: „Я хотів би повернути Стівена Габбарда, пане президенте. І, до речі, ми просто зараз запроваджуємо проти вас санкції“. Можете собі уявити?» — сказав Трамп.

Він додав, що за таких обставин американець навряд чи повернувся б додому.

Реклама

Що звільнений американець розповів про російську в’язницю

Зустріч у Білому домі відбулася 30 жовтня. Трамп запросив журналістів до Овального кабінету, назвавши Габбарда «дуже особливою людиною», яка «багато вистраждала».

74-річний Габбард — колишній учитель, який провів у російській в’язниці понад чотири роки. Російська влада звинуватила його в участі у бойових діях на боці України як найманця. Минулого тижня чоловік повернувся до США.

Під час розмови Трамп поцікавився, чи можна сказати, що з американцем у в’язниці поводилися відносно добре. Габбард відповів ствердно та уточнив, що деякі охоронці ставилися до нього навіть зі співчуттям.

Журналістка CBS News запитала, коли він остаточно повірив, що його звільняють. Габбард пояснив, що раніше йому неодноразово обіцяли свободу, але він уже не довіряв таким словам.

Реклама

«Я повірив лише тоді, коли мені почали видавати новий одяг і вести до виходу з в’язниці. Я вийшов, побачив автомобіль, поруч були двоє росіян. І лише дорогою з Москви до Санкт-Петербурга остаточно зрозумів: я справді кудись їду», — розповів американець, додавши, що не прожив би в тій російській в’язниці ще одного року.

Нагадаємо, 21 жовтня Росія звільнила громадянина США Стівена Габбарда, якого російські військові викрали в Ізюмі на Харківщині. Раніше його засудили до шести років і десяти місяців колонії. Кремль оголосив про звільнення Стівена Габбарда в день візиту спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.

Новини партнерів