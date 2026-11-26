Український військовий під час навчань / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Представники 34 країн та Євросоюзу виступили зі спільною заявою проти застосування Росією сльозогінного газу на полі бою. Приводом стало офіційне підтвердження лабораторій ОЗХЗ щодо наявності забороненого агента CS у зразках з українських позицій.

Про це пише The Guardian.

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У середу, 25 листопада, було оприлюднено спільну заяву у відповідь на український звіт, який поширили серед 193 країн у межах засідання Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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Українська сторона повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення 2022 року зафіксувала понад 14 тис. випадків застосування російськими військами на передовій боєприпасів із речовинами для боротьби з масовими заворушеннями та токсичними хімікатами.

В ОЗХЗ зазначили, що «визначені лабораторії», схвалені організацією, «підтвердили наявність агента для боротьби з масовими заворушеннями (CS) у зразках, зібраних на місці події». Йдеться про сліди сльозогінного газу, які Україна виявила в окопі після ураження російською гранатою.

Застосування речовин для боротьби з масовими заворушеннями, до яких належить і CS — різновид сльозогінного газу, — під час війни заборонене.

«Ми закликаємо до негайного припинення використання будь-яких токсичних хімічних речовин та агентів для боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни в Україні», — йдеться у спільній заяві керівників напрямів нерозповсюдження з Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії, Нової Зеландії, ЄС та інших країн.

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Раніше цього року ЗМІ повідомляли, що західні розвідувальні служби встановили факти використання російськими військовими речовин для боротьби з масовими заворушеннями. За даними медіа, їх застосовували для того, щоб змусити українських захисників залишати укриття й окопи та виходити на відкриту місцевість, де вони ставали цілями для обстрілів.

Росія заперечує застосування заборонених боєприпасів. Водночас Москва звинувачує у використанні таких речовин українську сторону.

Нагадаємо, ще влітку 2025 року ОЗХЗ офіційно підтвердила застосування російською армією токсичного газу CS на лінії зіткнення у Дніпропетровській області в лютому того ж року. Дві незалежні акредитовані лабораторії виявили сліди цієї речовини в уламках гранат, уламках FPV-дрона, а також у зразках ґрунту та рослинності, зібраних експертами поблизу бліндажа.

У березні 2026 року головний сержант 93-ї ОМБр «Стохід» Віталій П’ясецький повідомив, що російська армія знову застосовує на передовій заборонені боєприпаси з невідомими отруйними речовинами. Головною ціллю таких атак є оператори дронів — ворог намагається паралізувати їхню роботу, атакуючи укриття хімічними снарядами, що призводить до втрат серед українських захисників.

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