Росіяни в балаклавах влаштували провокацію біля меморіалу жертвам Смоленської катастрофи

Смоленська катастрофа / © Associated Press

В аеропорту російського міста Смоленська група росіян влаштувала провокацію на місці вшанування пам’яті загиблих у катастрофі польського президентського літака. Інцидент відбувся у 16-ту річницю Смоленської катастрофи під час покладання вінків польською діаспорою та дипломатами.

Про повідомило RMF24 з посиланням на посла Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського.

За його словами, біля меморіалу зібралися молоді люди з банерами, деякі з яких ховали обличчя за балаклавами.

«Це були агресивні групи, які відчайдушно прагнули провокації та використовували пропагандистські гасла щодо нашої підтримки України», — сказав дипломат.

Російські провокатори, зокрема, висували Польщі абсурдні звинувачення щодо надання повітряного простору для українських далекобійних ударів по території РФ — цей наратив російська пропаганда запустила після активізації ударів по портах навколо Санкт-Петербурга.

Поляки, які прийшли до меморіалу, не реагували на провокації.

Також польський посол заявив, що Росія досі ігнорує запити Польщі щодо уламків президентського літака, який розбився під Смоленськом.

Як відомо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М зазнав катастрофи в аеропорту «Північний» під Смоленськом, внаслідок чого загинуло 96 людей, зокрема президент Лех Качинський і його дружина Марія, а також вищі військові командири.

