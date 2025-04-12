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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росіяни вчать студентів-міжнародників дискредитувати керівництво "ворожих держав"

Росіяни атакують Україну не лише зброєю, але й пропагандою, залучаючи до цього молодь.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
російська пропаганда в соцмережах

Майбутніх російських дипломатів навчають методів інформаційної війни

У Росії майбутніх дипломатів навчають методів ведення інформаційної війни, серед яких — дискредитація керівництва «ворожих держав».

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, звернувши увагу на поширене у соцмережах відео лекції, яку провів російський високопосадовець в одному з інститутів міжнародних відносин.

«Майбутніх дипломатів навчають правил ведення інформаційної війни: брехати, маніпулювати та дезінформувати. Студентів інструктують, що дискредитація військово-політичного керівництва противника — це один з інструментів війни», — наголосив він.

За його словами, цей інструмент Росія систематично застосовує проти України, поширюючи фейків, залякування мирного населення, створення відчуття беззахисності та розгубленості.

«Росіяни атакують Україну не лише зброєю, а й пропагандою. Ба більше, вони привчають до цього свою молодь! Мета — поставити під сумнів здатність України бути незалежною та самостійною державою», — наголосив Лубінець.

Український омбудсман нагадав попередження Служби зовнішньої розвідки України про те, що спецслужби ворога використовують різні канали, зокрема публікації у проросійських іноземних медіа, емоційні відео в соцмережах, що спекулюють на темах «втрати підтримки Заходу» чи «потреби зміни влади», виступи так званих «незалежних аналітиків», які просувають кремлівські наративи.

«РФ намагається створити ілюзію того, що міжнародна спільнота має втрутитися у внутрішні справи України. Такі наративи націлені не тільки на українців, а й на іноземців, зокрема країн Заходу, — аби посіяти сумніви щодо легітимності нашої держави», — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, раніше у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що на початку квітня Росія почала масовану інформаційну атаку, спрямовану проти України. Українському суспільству та світовій громадськості російські спецслужби намагаються нав’язати думку, що Київ не бажає вести переговори щодо завершення війни.

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