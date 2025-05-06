Росіяни вдарили по щільно заселеному району Харкова: які наслідки

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 6 травня 2025 року РФ здійснила удар БПЛА типу “Шахед” по центральному, щільно заселеному району Харкова.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок.

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Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, ввечері 2 травня сталася масована атака на Харків. Удари сталися у 12 локаціях у чотирьох районах міста.

Відомо, що РФ вдарила по Харкову "Шахедами". Відомо про щонайменше пів сотні потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.