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Росіяни вдарили по щільно заселеному району Харкова: які наслідки
Росія вдарила по Харкову “Шахедом”.
У ніч проти 6 травня 2025 року РФ здійснила удар БПЛА типу “Шахед” по центральному, щільно заселеному району Харкова.
Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує мер міста Ігор Терехов.
Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок.
Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Як повідомлялося, ввечері 2 травня сталася масована атака на Харків. Удари сталися у 12 локаціях у чотирьох районах міста.
Відомо, що РФ вдарила по Харкову "Шахедами". Відомо про щонайменше пів сотні потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.