Росіяни втратили ще один Су-34 — з’явилися нові дані про бомбардувальник
Повідомляється про нову втрату авіації РФ, але обставини залишаються невідомими.
Російські Повітряно-космічні сили могли втратити ще один винищувач-бомбардувальник Су-34.
Інформація про це з’явилася в російських пропагандистських телеграм-каналах, зокрема її поширив блогер Fighterbomber, повідомляє «Мілітарний».
При цьому жодних офіційних підтверджень або деталей щодо обставин інциденту наразі немає. Також зазначається, що у публікаціях використовувалося старе фото літака, яке вже з’являлося раніше — його лише віддзеркалили та приховали бортовий номер.
Що кажуть в Генштабі ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ та Повітряні сили України станом на зараз не підтверджували інформацію про знищення цього літака.
Що відомо про ворожий Су-34
За попередніми припущеннями, Су-34 міг бути втрачений під час виконання бойового завдання, зокрема як носій керованих авіабомб.
Нагадаємо, про попередню втрату такого літака повідомлялося наприкінці січня. Тоді, за неофіційними даними, Су-34 могли збити над акваторією Чорного моря.
Як тоді повідомляли, РФ втратила два бойові літаки — винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.