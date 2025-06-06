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Росіяни випадково розкрили розташування своїх військових об'єктів у Мережі: фото
На картах «Яндекс» розмили кілька будівель у столиці РФ, які пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.
Російська інтернет-компанія «Яндекс», за дорученням Міністерства оборони Росії, розмила військові об’єкти в Москві на своїх картах, тим самим розкривши їхнє розташування. Всі ці об’єкти також відображаються на Картах Google, які стали чудовим помічником для їх визначення.
На цей «проїзд» звернув увагу портал SOTA.
«Яндекс» розмив кілька будівель у Москві, зокрема завод мікроелектроніки «Авангард», Національний науково-дослідний інститут далекобійних радіолокацій та будівлі Центру космічної промисловості імені Хрунічева.
Усі вони також доступні на Картах Google.
За даними порталу Ateo, «Яндекс» пішов на цей крок за наказом Міністерства оборони Росії.
Розмиті об’єкти також виявлені в інших російських містах.
У Санкт-Петербурзі розмита значна частина Кіровського машинобудівного заводу та тракторного заводу, тоді як у Новосибірську блюром заховали аеропорт «Толмачево».
Знову ж таки на Картах Google всі ці «засекречені» росіянами об’єкти доступні для визначення.
Таке «маскування» в Росії почали застосовувати після успішної операції СБУ «Павутина», яка завдала найбільшого удару по російських військово-повітряних силах за останні десятиліття. Остаточні втрати ще підраховуються, але попередньо відомо про знищення дев’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95, трьох надзвукових Ту-22М3, літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 «Мейнстей» та одного важкого транспортника Ан-22.
Нагадаємо, після удару українських дронів по військових аеродромах РФ держава-агресорка передислокувала свої стратегічні бомбардувальники аж на Чукотку, яка межує з американською Аляскою.