"Росіяни, йдіть додому": понад 100 тисяч людей вийшли на протест проти Орбана

Концерт-мітинг проти Орбана в Будапешті / © Associated Press

Реклама

Понад 100 000 людей заповнили центральну площу та прилеглі вулиці угорської столиці Будапешта під час мітингу-концерту, на якому лунали заклики голосувати на виборах до парламенту проти партії чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Associated Press.

Понад 50 виконавців протягом семигодинного концерту використовували свої пісні для вираження незгоди з націоналістично-популістським урядом Орбана.

Реклама

Натовп, що складався переважно з молоді, часто вигукував антиурядові скандування, зокрема «Ruszkik haza!» або «Росіяни, йдіть додому!». Це було гасло антирадянської революції 1956 року в Угорщині, яке набуло сьогодні нового значення, оскільки Орбан налагоджує дедалі тісніші стосунки з Москвою.

«Рух громадянського опору», який організував цей захід, наголосив, що кожна виконана на концерті пісня буде «критичною для корумпованого режиму» та має на меті «продемонструвати виборцям, що епоха безкарності закінчилася».

Велика явка на площі Героїв Будапешта та антиурядова атмосфера концерту відображали широкий рівень невдоволення урядом Орбана, особливо серед угорської молоді.

Зниження популярності Орбана та його партії «Фідес» відбувається на тлі економічної стагнації, політичних та корупційних скандалів, а також піднесення нового опозиційного суперника, який становить найбільшу загрозу владі чинного прем’єр-міністра за майже два десятиліття.

Реклама

Цей суперник — правоцентристська партія «Тиса» та її лідер Петер Мадяр. Опозиціонери згуртували значну частину електорату по всій Угорщині перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня.

Нещодавнє опитування, проведене соціологічною компанією 21 Research Center, показало, що 65% виборців віком до 30 років підтримують «Тису», тоді як лише 14% — партію Віктора Орбана.

