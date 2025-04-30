Росіяни змінили наміри щодо Запорізької АЕС: заява гендиректора "Росатому"

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами / © sprotyv.mod.gov.ua

Реклама

Росіяни готові розглянути можливість «присутності» США на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у разі відповідного рішення з боку президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив генеральний директор держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов у коментарі пропагандистам «Інтерфаксу».

«У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною», — сказав він.

Реклама

Політолог Аббас Галлямов розцінив цю заяву як ознаку внутрішніх протиріч у російському керівництві, оскільки зовсім недавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров категорично заперечував таку можливість.

За його словами, це може свідчити про невизначеність позиції Путіна щодо ЗАЕС через різні впливи його найближчого оточення.

Галлямов додав, що Лавров належить до так званого «яструбиного табору», тоді як Сергій Кирієнко — перший заступник голови адміністрації президента РФ і неформальний куратор «Росатома» — представляє «технократичне крило». «Яструби» виступають за ескалацію конфлікту, а «технократи» — за поступки та діалог із Заходом, пояснив політолог.

Яка ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція, розташована в місті Енергодар, є найбільшим подібним об’єктом у Європі. До початку повномасштабної війни вона забезпечувала близько 20% усієї електроенергії України, що виробляється.

У березні 2022 року станцію було захоплено російськими військами. З 11 вересня того ж року всі шість її енергоблоків переведені у стан холодного зупинки.

У березні 2025 року президент США Дональд Трамп запропонував надати допомогу Україні в управлінні атомними об’єктами. Як незабаром уточнив президент Володимир Зеленський, йшлося виключно про Запорізьку АЕС.

27 квітня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що ЗАЕС перебуває «у надійних руках та зміни у її підконтрольності неможливі».

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще шістьох російських окупантів, які у березні 2022 року брали участь у захопленні Запорізької АЕС.