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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росіянин став помічником генсека ООН з питань розмінування та поліції: хто це такий

Російський дипломат координуватиме протимінну діяльність ООН та роботу поліцейських підрозділів-учасників миротворчих місій у різних країнах.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш / © Associated Press

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив російського дипломата Гліба Десятникова своїм помічником з питань протимінної діяльності та поліції. Посадовець має багаторічний досвід роботи на державній службі РФ та в МЗС країни-агресорки.

Про це призначення повідомили на офіційному сайті ООН.

Гутерріш призначив Десятникова помічником генерального секретаря з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій ООН.

На цій посаді російський дипломат координуватиме протимінну діяльність організації, а також роботу поліцейських підрозділів, які беруть участь у миротворчих місіях ООН у різних країнах.

В Організації Об’єднаних Націй повідомили, що Десятников має понад 35 років професійного досвіду у сфері міжнародних відносин, політики та безпеки. За цей час він працював на державній службі, у багатосторонній дипломатії та в регіонах, де тривали конфлікти.

«Дєсятников має ступінь магістра з міжнародних відносин, який здобув у Московському державному інституті міжнародних відносин (МГІМО). Окрім рідної російської мови, Дєсятников вільно володіє англійською та арабською мовами», — додали в ООН.

Хто такий Гліб Десятников — що про нього відомо

Від 2018 року Десятников представляє Росію на посаді посла в Йорданії. Перед цим, протягом 2010-2018 років, він працював заступником директора департаменту Близького Сходу та Північної Африки Міністерства закордонних справ Росії.

Упродовж 2004-2010 років дипломат був старшим радником з питань Близького Сходу та Північної Африки у постійному представництві Росії при ООН у Нью-Йорку.

Раніше Десятников працював у посольстві Росії в Йорданії, а також опікувався у російському МЗС питаннями, пов’язаними з Іраком та Йорданією,.

Протягом 1994-1997 років його кілька разів відправляли до Спеціальної комісії ООН з питань Іраку.

До слова, за даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Дональда Трампа просуває кандидатуру екс-прем’єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генсека ООН. США вважають, що його кандидатуру можуть підтримати Китай та Росія. Для американських консерваторів Орбан є «кандидатом мрії» через його міграційну та антиліберальну політику. Трамп із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом планують підтримати його після виборів до Конгресу 3 листопада.

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