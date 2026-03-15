Росіянин убив кохану, вважаючи її "британською шпигункою": деталі шокувальної історії

Росіянин, який зарізав кохану

У Санкт-Петербуріз РФ сталася кривава драма між парою. Так, чоловік зарізав свою кохану, бо був переконаний, що вона нібито працює на британську розвідку.

Про це пише Metro.

«Ти — британська шпигунка!»

За даними слідства, інцидент стався під час сварки між парою. 30-річний Тимур Демиденко почав підозрювати жінку у зв’язках із іноземними спецслужбами й заявляв. Мовляв, вона є «британською шпигункою». Конфлікт швидко переріс у насильство — чоловік схопив ніж і завдав жінці смертельних поранень.

Щобільше, за даними місцевих ЗМІ, чоловік «відрубав голову голубу», перш ніж вибігти голим на вулицю. Поліцію викликали стурбовані сусіди, яким Демиденко сказав: «Я врятував країну від шпигуна».

Жінку виявили у калюжі крові у квартирі підозрюваного. З травмами її доправили до лікарні, однак врятувати потерпілу не вдалося. Правоохоронці затримали підозрюваного, який вже був судимий.

Слідчі з’ясовують всі обставини трагедії, зокрема психологічний стан чоловіка.

Раніше ми писали про те, що у Києві росіянин жорстоко вбив жінку черпаком. До правоохоронців звернулася 34-річна онука загиблої. Вона кілька днів не могла зв’язатися з бабусею, а потрапивши до квартири, виявила її тіло зі слідами побиття. Слідство встановило, що 68-річний громадянина РФ, ймовірно, вбив 85-річну пенсіонерку через борг. Підозрюваного затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.