Росіянин закликав повісити Путіна: як його покарали

Графіті з президентом РФ Володимиром Путіним

Росіянина Єгора Вощиніна, який працює лікарем-онкологом у Санкт-Петербурзі, визнали винним у «закликах до тероризму». У коментарях в Telegram він закликав повісити представників політичного керівництва Росії, маючи на увазі, зокрема, президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу петербурзьких судів.

У матеріалах кримінальної справи, відкритої проти росіянина, йдеться, що у жовтні 2023 та грудні 2024 року 51-річний Вощинін написав коментарі в Telegram, які, згідно з експертизою, «містять сукупність лінгвістичних та психологічних ознак спонукання до здійснення смертної кари політичних діячів РФ через повішення».

У суді заявили, що обвинувачений закликав стратити, зокрема, президента Володимира Путіна і спікера Держдуми В’ячеслава Володіна.

Вощиніна затримали в липні 2025 року співробітники ФСБ разом із бійцями Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) Росгвардії, після чого Виборзький суд Санкт-Петербурга відправив його під варту.

Перший Західний окружний військовий суд засудив чоловіка до позбавлення волі на строк 5,5 років у колонії загального режиму. Йому також заборонили протягом двох років розміщувати публікації в Інтернеті.

Нагадаємо, російського стендап-коміка Артемія Останіна ув’язнили майже на 6 років через жарт про безногого «ветерана СВО», який викликав обурення у державі-агресорці серед місцевих націоналістів та військових блогерів.