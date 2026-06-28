Росіянина, який погрожував Путіну озброєним бунтом, затримали: що з ним буде далі

Росіянина арештували за заклик до бунту проти Кремля

Реклама

Учора, 27 червня, у Росії затримали колишнього військовослужбовця Олександра Луніна, який воював проти України, за погрози Путіну повстанням та оприлюднення реального стану справ у російській армії.

Про це стало відомо з Telegram-каналу самого Луніна.

Росіянина, який погрожував бунтом Путіну, затримали

Повідомляється, що ексвійськового затримали російські силовики. Напередодні чоловік записав відеозвернення, у якому вимагав зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що «армія може розвернути зброю проти Кремля».

Реклама

Інформацію про затримання оприлюднив адміністратор ресурсу, який є близьким знайомим родини Луніна. За його словами, росіянин наразі «живий і здоровий», а сам факт арешту вже підтвердила його дружина.

За рішенням суду Луніна відправили під адміністративний арешт строком на 11 діб.

Водночас автор публікації уточнив, що конкретна стаття, за якою було винесено судову постанову, наразі залишається невідомою.

Раніше Лунін записав кілька відео, які набрали мільйони лайків та переглядів, про те, що він нібито мав контакти з «високими представниками Міноборони та силових структур». За його словами, вони нібито вимагали від нього домогтися зустрічі з Володимиром Путіним, щоб передати реальні дані про стан справ у російській армії.

Реклама

Напередодні арешту дружина Луніна виклала у TikTok відео, в якому повідомила про нічний обшук у їхньому помешканні в селі Лізинівка. Співробітники правоохоронних органів вилучили з будинку всю комп’ютерну техніку. Згодом і це відео було видалене.

Що передувало

Нагадаємо, російський блогер та учасник війни проти України Олександр Лунін опублікував відеозвернення до Володимира Путіна, в якому різко розкритикував ситуацію в армії РФ.

Окупант заявив, що сотні тисяч російських військових утримують у ямах-«зінданах», катують за відмову виконувати самогубні накази чи платити командирам, а також «обнуляють» (убивають — ред.). Лунін зажадав особистої зустрічі з Путіним, пригрозивши, що в іншому разі армія повстане проти Кремля.

У Кремлі вже відреагували на цей ультиматум. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що чув про звернення, але ще не встиг із ним ознайомитися. Водночас він назвав озвучені блогером погрози «досить дивними формулюваннями».

Реклама

За даними ЗМІ, сам Лунін раніше служив у 150-й мотострілецькій дивізії, де й дістав поранення.

Новини партнерів