Росіянина, який називав Путіна "крутим", вбили на популярному фестивалі у США: що відомо

Burning Man / © Getty Images

Чоловік, якого вбили на фестивалі Burning Man у США, був ідентифікований офіційними особами як громадянин Росії Вадим Круглов.

Про це пише dailymail.co.uk.

Його тіло було знайдено близько 21:15 30 серпня під час кульмінації фестивалю, коли дерев’яна фігура «Людини» почала горіти.

«Його сім’я була повідомлена», — повідомляє Бюро з управління земельними ресурсами Невади.

Регіональне бюро судово-медичної експертизи округу Вашоу, штат Невада, підтвердило, що Круглов був визнаний мертвим на місці події. Однак представники бюро судово-медичної експертизи не повідомили причину смерті, «доки триває подальше розслідування».

Тіло росіянина знайшли у калюжі крові випадкові перехожі та повідомили про це поліції.

«Хоча це здається поодиноким злочином, всі учасники повинні завжди бути пильними до свого оточення та знайомих», — заявив шериф округу Першинг Джеррі Аллен у прес-релізі 31 серпня.

Двотижневий фестиваль закінчився в понеділок.

Про зникнення Круглова, який проживав у Такомі, штат Вашингтон, його друзі повідомили в суботу. Тепер вони збирають гроші, щоб поховати росіянина в його рідному Омську.

Організатори Burning Man останніми роками посилили присутність правоохоронних органів та медичні ресурси, оскільки багато відвідувачів фестивалю страждають від зневоднення через перебування в пустелі.

Учасники також часто вживають наркотики та алкоголь, що може додатково сприяти травмам та невідкладним медичним випадкам.

Російські пропагандисти пишуть, що росіянин переїхав до США 2016 року. Спочатку він працював на Алясці, а згодом переїхав до штату Мічиган. Його друг розповів, що під час останньої розмови Круглов заявляв, що «Путін і Трамп „круті“.

Західні ЗМІ зазначають, що встановити особу вбивці буде складно, оскільки свідків злочину немає, а місце, де сталось вбивство, було без камер.

Нагадаємо, жінка раптово народила на фестивалі Burning Man, навіть не підозрюючи вагітність.