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Росію атакували дрони: у Москві заявили про знищення начебто 17 безпілотників
У Москві вночі заявили про масштабну атаку безпілотників. За даними російської влади, сили ППО нібито знищили щонайменше 17 дронів.
У ніч проти 3 червня Москва зазнала атаки безпілотників. Російська влада заявила про роботу протиповітряної оборони та знищення щонайменше 17 дронів, які нібито летіли у напрямку російської столиці.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.
За його словами, спочатку сили ППО збили два безпілотники, після чого повідомлялося про знищення ще двох, чотирьох, одного та восьми БпЛА. Загалом російська сторона заявила про ліквідацію щонайменше 17 дронів.
Собянін стверджує, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило.
Незалежного підтвердження заяв російської влади щодо кількості збитих безпілотників поки немає.
ЗСУ атакували Ільський нафтопереробний завод на Кубані
Сьогодні уночі Сили оборони України завдали успішного удару по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Унаслідок атаки там досі палає пожежа.
Цей НПЗ здатен переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік, тому є критичною ланкою у забезпеченні пальним підрозділів Південного військового округу РФ.
Також завод постачає паливно-мастильні матеріали до тимчасово окупованого Криму.
Росіяни підтвердили атаку на Ільський НПЗ. Місцеві повідомляють про сильну пожежу після атаки.
Крім усього, у Білгородській області палає підприємство після вдалої атаки ЗСУ.