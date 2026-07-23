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Росію атакували дрони: у Воронежі могли вразити важливий логістичний центр Wildberries
Також вибухи пролунали у інших російських регіонах.
У російському Воронежі в ніч проти 23 липня пролунала серія вибухів під час масованої атаки безпілотників.
Про це повідомляють місцеві жителі.
За інформацією російських моніторингових каналів, однією з імовірних цілей атаки міг стати логістичний хаб Wildberries.
Зазначається, що після попередніх ударів по цьому об’єкту компанія змінила режим роботи складу.
Зокрема, складська діяльність у нічний час — від 00:00 до 06:00 — була призупинена.
Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували логістичний центр компанії Wildberries у Електросталі, що у Московській області.
Ми раніше інформували, що експерт Іван Ступак зауважив, що удари по складах Wildberries мають на 40% військову мету, а на 60% — цивільну та політичну.