Росію атакували дрони: у Воронежі могли вразити важливий логістичний центр Wildberries

Атака БпЛА на РФ / © Exilenova+

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У російському Воронежі в ніч проти 23 липня пролунала серія вибухів під час масованої атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві жителі.

За інформацією російських моніторингових каналів, однією з імовірних цілей атаки міг стати логістичний хаб Wildberries.

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Зазначається, що після попередніх ударів по цьому об’єкту компанія змінила режим роботи складу.

Зокрема, складська діяльність у нічний час — від 00:00 до 06:00 — була призупинена.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували логістичний центр компанії Wildberries у Електросталі, що у Московській області.

Ми раніше інформували, що експерт Іван Ступак зауважив, що удари по складах Wildberries мають на 40% військову мету, а на 60% — цивільну та політичну.

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