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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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163
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Росію атакували дрони: у Воронежі могли вразити важливий логістичний центр Wildberries

Також вибухи пролунали у інших російських регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Атака БпЛА на РФ

Атака БпЛА на РФ / © Exilenova+

У російському Воронежі в ніч проти 23 липня пролунала серія вибухів під час масованої атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві жителі.

За інформацією російських моніторингових каналів, однією з імовірних цілей атаки міг стати логістичний хаб Wildberries.

Зазначається, що після попередніх ударів по цьому об’єкту компанія змінила режим роботи складу.

Зокрема, складська діяльність у нічний час — від 00:00 до 06:00 — була призупинена.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували логістичний центр компанії Wildberries у Електросталі, що у Московській області.

Ми раніше інформували, що експерт Іван Ступак зауважив, що удари по складах Wildberries мають на 40% військову мету, а на 60% — цивільну та політичну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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