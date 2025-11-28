ТСН у соціальних мережах

Росію масовано атакували десятки БпЛА: де вибухало і палало (відео)

Очевидці під час атаки по Росії зняли на відео вибухи та спалахи. Міноборони РФ стверджує про «збиття» 136 БпЛА.

Ірина Лаб'як
Безпілотник

Безпілотник / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Росію масовано атакували дрони у ніч проти 28 листопада. Вибухи гриміли у Саратові, Енгельсі, Ростовській області та Москві. Ціллю ударів могли бути аеродроми та нафтопереробні заводи.

Про це повідомили телеграм-канали.

Так, у Саратові та Енгельсі, за словами місцевих жителів, від 1:00 до 5:00 гриміли вибухи. У Саратові бачили яскраві спалахи під час збиття БпЛА. Також було запроваджено обмеження на приймання та виліт повітряних суден в аеропорту «Гагарін». Після атаки в місті виникла низка пожеж, наслідки встановлюються.

За напрямком руху основою ціллю дронової атаки міг бути Саратовський НПЗ та територія аеродрому «Енгельс-2», звідки злітають для атак по Україні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 та Ту-160.

Водночас у Ростовській області в місті Шахти міг бути уражений об’єкт енергетичної інфраструктури. Також є влучання в районі промислової зони та аеродрому. Наслідки уточнюються.

У Таганрозі Ростовської області було чутно вибухи неподалік від військового аеродрому. Є наслідки на землі в районі аеродрому та промзони, які ще уточнюються.

У Москві вранці відзвітували про начебто збиття трьох безпілотників. Росіяни запровадили тимчасові обмеження на зліт і посадку в аеропорту «Внуково».

У російському Міноборони переконують, що за ніч «збили та уразили» 136 безпілотників.

Нагадаємо, 27 листопада дрони атакували військову частину полку Росгвардії «Ахмат-Північ» у Байсангурівському районі Грозного (Чечня). За попередніми даними, було влучання по території об’єкта. Деталі та наслідки уточнюються.

