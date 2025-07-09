Росію масовано атакували дрони: у Москві знову закривали аеропорт (відео)

Атаки по Росії / © ТСН.ua

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Низку регіонів Росії у ніч проти 9 липня атакували безпілотники. Зокрема, дісталося Московській області, через що призупиняв роботу аеропорт «Шереметьєво».

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін, Міноборони Росії та телеграм-канали.

Уночі дрони завітали до низки російських регіонів. Так, жителі Зеленограда Московської області чули гучні вибухи.

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Мер Москви стверджує, що засоби протиповітряної оборони начебто збили два безпілотники, які летіли наросійську столицю.

«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — зазначив Собянін.

В московському аеропорту «Шереметьєво» був запроваджений режим «Килим». Діяли обмеження для вильоту та приймання літаків. Жителі сіл за кілька десятків кілометрів від аеропорту публікували відео прольоту БпЛА.

Російські пабліки інформували про атаки і на інші регіони РФ, однак деталі наразі невідомі. Очевидці зняли на відео поменти польотів дронів та вибухи зі спалахами.

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Дата публікації 10:46, 09.07.25 Кількість переглядів 10 Атаку дронами на Росію 9 липня зняли на відео

Своєю чергою, Міноборони Росії стверджує про начебто збиття 86 безпілотників, зокрема, у Підмосков’ї, у Курській, Брянській, Бєлгородській, Смоленській, Рязанській, Тульській, Воронезькій та Орловській областях.

До слова, у ніч проти 7 липня Сили оборони України уразили у Московській області АТ «Краснозаводський хімічний завод». Там виготовляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема частини для дронів «Шахед».

Окрім того, джерела ТСН.ua в українській розвідці повідомили, що далекобійні дрони ГУР Міноборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.