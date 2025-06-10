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Росію масовано атакували дрони: вибухи — у місті, ще збирають "Шахеди"
Ця атака дронів охопила низку російських регіонів. Міноборони РФ стверджує про збиття 102 безпілотників.
У Росії заявили про масовану атаку безпілотниками по своїй території у ніч проти 10 червня. Зокрема, вибухи під час атаки прогриміли в Нижньокамську та Єлабузі (Татарстан).
Про це повідомляють російські телеграм-канали та Міністерство оброни РФ.
За даними російських пабліків, під час дронової атаки жителі Нижньокамська і Єлабуги чули вибухи. Очевидці зняли їх на відео. Зауважимо, що за 10 км від Єлабуги розташована особлива економічна зона «Алабуга» із заводом з виробництва безпілотників «Шахед».
Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко інформував про запроваджені обмеження на роботу мобільного зв’язку та Інтернету на тлі атаки. В регіоні був збитий один дрон.
Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження на польоти в аеропортах «Пулково», «Внуково», «Домодєдово», «Жуковський» і «Шереметьєво». Обмеження діяли і в аеропорту Тамбова.
Як стверджує Міноборони РФ, від вечора 9 червня та у ніч проти 10 червня над територією країни-агресорки та окупованим Кримом начебто було перехоплено та знищено 102 безпілотники:
46 — у Брянській області,
20 — у Бєлгородській,
9 — над Воронезькою областю,
9 — над Кримом,
4 — у Калузькій області,
4 — у Республіці Татарстан.
Нагдаємо, напередодні ЗСУ уразили завод «ВНИИР-Прогресс» у місті Чебоксари на території Чуваської республіки Росії. Цей завод виготовляє навігаційне обладнання для дронів «Шахед», керованих авіабомб та інших засобів ураження.
До слова, у квітні дрони атакували у Єлабузі завод з виробництва «Шахедів». Ця атака була частково вдалою. У ціль влучили п’ять запущених безпілотників.