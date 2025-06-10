Атака дронами по Росії / © ТСН.ua

Реклама

У Росії заявили про масовану атаку безпілотниками по своїй території у ніч проти 10 червня. Зокрема, вибухи під час атаки прогриміли в Нижньокамську та Єлабузі (Татарстан).

Про це повідомляють російські телеграм-канали та Міністерство оброни РФ.

За даними російських пабліків, під час дронової атаки жителі Нижньокамська і Єлабуги чули вибухи. Очевидці зняли їх на відео. Зауважимо, що за 10 км від Єлабуги розташована особлива економічна зона «Алабуга» із заводом з виробництва безпілотників «Шахед».

Реклама

Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко інформував про запроваджені обмеження на роботу мобільного зв’язку та Інтернету на тлі атаки. В регіоні був збитий один дрон.

Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження на польоти в аеропортах «Пулково», «Внуково», «Домодєдово», «Жуковський» і «Шереметьєво». Обмеження діяли і в аеропорту Тамбова.

Як стверджує Міноборони РФ, від вечора 9 червня та у ніч проти 10 червня над територією країни-агресорки та окупованим Кримом начебто було перехоплено та знищено 102 безпілотники:

46 — у Брянській області,

20 — у Бєлгородській,

9 — над Воронезькою областю,

9 — над Кримом,

4 — у Калузькій області,

4 — у Республіці Татарстан.

Дата публікації 10:09, 10.06.25 Кількість переглядів 16 Дрони атакували Єлабугу, де росіяни збирають «Шахеди»

Нагдаємо, напередодні ЗСУ уразили завод «ВНИИР-Прогресс» у місті Чебоксари на території Чуваської республіки Росії. Цей завод виготовляє навігаційне обладнання для дронів «Шахед», керованих авіабомб та інших засобів ураження.

Реклама

До слова, у квітні дрони атакували у Єлабузі завод з виробництва «Шахедів». Ця атака була частково вдалою. У ціль влучили п’ять запущених безпілотників.