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Росію охопив масштабний збій інтернету: в Москві почався хаос з метро та світлом (фото, відео)
Росіяни масово залишилися без інтернету. В Москві через масштабний блекаут зникло світло, сталася пожежа, людей евакуювали з торгового центру.
У кількох районах Москви частково зникло світло. Через це сталися пожежа, евакуація торговельного центру та затримки поїздів у метро. Водночас через проблеми з електроенергією по всій Росії стався масштабний збій інтернету.
Про це повідомили російські ЗМІ та місцеві пабліки.
Знеструмлення і пожежа в Москві — що відомо
У місцевих пабліках зазначається, що електроенергія зникла в Гагаринському та Даниловському районах, а також у Хамовниках і Замоскворіччі. Водночас у Гагаринському районі Москви світло відключилося повністю.
На вулиці Вавілова сталася пожежа, туди приїхали пожежники й медики. Через відключення світла з ТЦ «Гагаринський» і сусіднього дисконт-центру евакуювали відвідувачів.
Затримки поїздів у метро
Аварія в енергосистемі призвела до збоїв у роботі Калузько-Ризької (помаранчевої) лінії метро. На ній тимчасово збільшили інтервали руху потягів у напрямку «Новоясенєвської».
Пасажири повідомили, що один із поїздів простояв у тунелі між станціями «Олексіївська» та «Ризька» близько 10 хвилин. У департаменті транспорту пояснили затримки перевіркою інфраструктури та пізніше відзвітували про відновлення руху за графіком.
Масові перебої з інтернетом у Росії — що відомо
Одночасно зі знеструмленням у столиці РФ користувачі з різних регіонів країни почали масово скаржитися на відсутність доступу до популярних сайтів і сервісів. Скарги надходили, зокрема, на роботу провайдерів «Ростелеком» та lovit.
За даними доменного реєстратора «Рег.ру», причиною масштабного збою в Рунеті стали перебої в подаванні електроенергії на великому комунікаційному вузлі.
Блекаут у Росії — відео
Відключення світла в РФ — останні новини
Нагадаємо, масштабна атака безпілотників на Московську область 18 серпня призвела до серйозних проблем в енергосистемі регіону. Тисячі споживачів залишилися без світла, а місцева влада запровадила особливий режим роботи після пошкоджень підстанцій.
До слова, в ніч проти 18 серпня Москва й Підмосков’я зазнали масованої атаки безпілотників, через що у столиці РФ закрили небо та затримали рейси. Російські моніторингові канали заявляли про наліт близько 620 дронів і роботу ППО.