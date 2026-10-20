Росію розірвали вибухи: під атакою бензиноперекачувальна станція, яка забезпечує одразу кілька регіонів (відео)

Палає резервуар з дизелем важливої станції РФ / © скриншот з відео

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У ніч проти 20 жовтня у Тамбовській області РФ пролунало декілька потужних вибухів. Безпілотники завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Нікольська» в районі міста Мічурінськ.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві мешканці.

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Внаслідок влучання БпЛА на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

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За словами очевидців, на території станції палає резервуар із дизельним пальним.

Станція «Нікольська» є критично важливим вузлом паливної інфраструктури агресора, оскільки вона відповідає за транспортування та забезпечення пальним одразу кількох областей Росії.

Дата публікації 07:46, 20.10.26 Кількість переглядів 3 У Тамбовській області палає станція «Нікольська», яка постачає пальне в кілька регіонів РФ

Президент Зеленський зазначив, що Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), оскільки Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру в той час, коли Київ три дні утримувався від подібних ударів.

У відповідь Кремль знову звинувачує Україну в нібито небажанні миру та навіть зриві «енергетичного перемир’я».

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