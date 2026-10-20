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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росію розірвали вибухи: під атакою бензиноперекачувальна станція, яка забезпечує одразу кілька регіонів (відео)

У Тамбовській області РФ безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Нікольська».

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Палає резервуар з дизелем важливої станції РФ

Палає резервуар з дизелем важливої станції РФ / © скриншот з відео

У ніч проти 20 жовтня у Тамбовській області РФ пролунало декілька потужних вибухів. Безпілотники завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Нікольська» в районі міста Мічурінськ.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві мешканці.

Внаслідок влучання БпЛА на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

За словами очевидців, на території станції палає резервуар із дизельним пальним.

Станція «Нікольська» є критично важливим вузлом паливної інфраструктури агресора, оскільки вона відповідає за транспортування та забезпечення пальним одразу кількох областей Росії.

Президент Зеленський зазначив, що Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), оскільки Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру в той час, коли Київ три дні утримувався від подібних ударів.

У відповідь Кремль знову звинувачує Україну в нібито небажанні миру та навіть зриві «енергетичного перемир’я».

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