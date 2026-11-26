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Росію розірвали вибухи: "прильоти" по двох важливих для Кремля об'єктах (фото, відео)
Дрони атакували два стратегічні об’єкти енергетичної та нафтотранспортної інфраструктури РФ у Ставропольському краї та Башкортостані.
У ніч проти четверга, 26 листопада, безпілотники атакували Невинномиську ГРЕС у Ставропольському краї.
Про це повідомляє Exilenova+.
За інформацією OSINT-аналітиків видання, дрони поцілили в парогазову установку Невинномиської ГРЕС — окремий енергоблок потужністю 410 МВт.
Місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів та активну роботу ППО.
Невинномиська ДРЕС — велика газова теплова електростанція федерального значення, розташована в місті Невинномиськ Ставропольського краю, що є ключовим об’єктом енергетичної інфраструктури Північного Кавказу.
Крім того, 26 листопада 2026 року в Туймазинському районі Башкортостану (РФ) зафіксовано атаку на нафтотранспортну інфраструктуру — попередньо, уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Субханкулово» АТ «Транснефть-Урал». Інформація про наслідки уточнюється.
Нагадаємо, у російському Калінінграді несподівано увімкнулися сирени повітряної тривоги, а в сусідньому Балтійську пролунав вибух. Через системи оповіщення місцевих жителів закликали залишити вулиці та перейти до укриттів або безпечних місць.