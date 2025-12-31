Росію сколихнули потужні вибухи: сталися масштабні відключення світла, спалахнув важливий НПЗ

Вибух. / © Associated Press

Напередодні увечері та цієї ночі на території РФ сталися вибухи через атаку безпілотників. Зокрема, у Туапсе Краснодарського краю горіли нафтопереробний завод та причал у порту.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пізно ввечері мешканці Туапсе скаржилися у місцевих пабліках на вибухи та повідомляли, начебто місто атакують БпЛА. Згодом у Телеграм-каналах почали з’являтись кадри пожежі на місцевому НПЗ. Згодом оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що внаслідок атаки були уражені причал у порту та місцевий НПЗ.

У Туапсе було атаковано НПЗ. / © ASTRA

Окрім того, йдеться у сюжеті ТСН, близько опівночі безпілотники атакували нафтобазу в Ровеньках, що на тимчасово окупованій Луганщині. Місцеві пабліки писали про гучний вибух і публікували відео сильної пожежі.

Зауважимо, ввечері 30 грудня у російському Підмосков’ї було чути звуки безпілотників. Після чого сталося відключення електроенергії. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про начебто 21 збитий дрон.

Також кілька БпЛА нібито летіли на російську столицю. Зокрема, через загрозу дронів тимчасові обмеження запроваджували в аеропорті «Внуково».

Нагадаємо, масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.