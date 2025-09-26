Росію сколихнули вибухи через атаку дронів: спалахнув важливий НПЗ (відео)

Вибух. / © Associated Press

Цієї ночі невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомили російські Телеграм-канали, зокрема “ASTRA”.

В Оперативному штабі регіону поінформували, що нібито уламки дрона впали на одну з установок заводу, виникла пожежа. Зазначається, що постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.

своєю чергою, у Мережі, у районі НПЗ горить одна з установок. Імовірно, йдеться про установку первинної переробки нафти. Деталі про наслідки наразі уточнюються.

Атака на НПЗ в Краснодарському краї. Фото: ASTRA.

До слова, цей НПЗ у серпні вже двічі опинявся під атакою українських дронів. Завод виробляє бензин та дизель, забезпечуючи паливом окупаційну армію РФ. Річний обсяг переробляння становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

Зауважимо, у міноборони країни-агресорки повідомили, що нібито протягом ночі їхні сили ППО збили 55 безпілотників над різними регіонами Росії. Зокрема, три – над територією Краснодарського краю.

Нагадаємо, вночі 24 вересня морські дрони здійснили атаку по порту Туапсе у Краснодарському краї РФ. Очевидці заявляли про вибухи та стрілянину. У порту Туапсе зафіксовано вибухи та автоматні черги.

Джерела в українській розвідці повідомили, що атаку на порти в Туапсе і Новоросійську здійснило ГУР. Було паралізовано роботу нафтоналивного комплексу, де росіяни завантажують «чорним золотом» свої танкери.