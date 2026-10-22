Росію вночі атакували дрони та, ймовірно, ракети: вибухи дісталися Московської області (відео(

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

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У ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області. Також з'явилася інформація про можливе застосування ракет.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ та російські інформаційні ресурси.

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За повідомленнями з російських соцмереж, вибухи лунали в Тулі, Липецьку, Курській та Бєлгородській областях.

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© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

У Липецьку після серії вибухів місцеві жителі повідомили про пожежу в багатоповерховому житловому будинку. Обставини виникнення вогню та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

Дрони дісталися Москви та області

Особливу увагу привернули повідомлення про вибухи в Московській області.

За інформацією Exilenova+, у районі Серпухова могли зафіксувати проліт ракет. Водночас незалежного підтвердження застосування саме ракет наразі немає.

Крім того, повідомлялося про появу безпілотників у повітряному просторі Московської області.

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На півночі Москви місцеві жителі чули потужний вибух.

Мер російської столиці заявив, що сили протиповітряної оборони нібито знищили 90 безпілотників, які прямували в напрямку Москви.

Ці дані російської сторони потребують незалежного підтвердження.

Загроза атаки в Санкт-Петербурзі

На тлі нічних ударів у Санкт-Петербурзі також оголошували загрозу атаки безпілотників.

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Повідомлення про небезпеку надходили й з інших російських регіонів.

Водночас наразі немає достовірної інформації про всі цілі атаки та масштаби можливих пошкоджень.

Офіційного підтвердження результатів нічних ударів від українського військового командування поки немає.

Нагадаємо, що раніше дрони влучили в дата-центр "ВКонтакте" під Петербургом: у соцмережі почалися масштабні збої

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