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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Єкатеринбурзі оголосили евакуацію через атаку "добрих" дронів, горить склад Wildberries – відео (оновлено)

Безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries у російському Єкатеринбурзі, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ зрання розірвали вибухи

РФ зрання розірвали вибухи / © Associated Press

Сьогодні, 7 серпня, у Росії ранок почався не з кави — місцеві жителі чули звуки вибухів.

Telegram-канали повідомляють, що під ударом опинилися склади Wildberries в Єкатеринбурзі, що майже за 2000 км від лінії фронту.

У Wildberries підтвердили атаку на свій логістичний об’єкт. У компанії заявили, що внаслідок удару виникла пожежа, однак персонал завчасно евакуювали — 800 осіб. Також тимчасово призупинено приймання нових поставок, які перенаправили до інших логістичних центрів.

Нагадаємо, у Володимирській області Росії у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries.

5 серпня Тульська область Росії опинилася під атакою. У Мережі поширювали інформацію про вибухи та можливе ураження об’єкта. Згодом із оприлюднених кадрів стало зрозуміло, що загорівся логістичний хаб Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.

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