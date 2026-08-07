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В Єкатеринбурзі оголосили евакуацію через атаку "добрих" дронів, горить склад Wildberries – відео (оновлено)
Безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries у російському Єкатеринбурзі, внаслідок чого виникла пожежа.
Сьогодні, 7 серпня, у Росії ранок почався не з кави — місцеві жителі чули звуки вибухів.
Telegram-канали повідомляють, що під ударом опинилися склади Wildberries в Єкатеринбурзі, що майже за 2000 км від лінії фронту.
У Wildberries підтвердили атаку на свій логістичний об’єкт. У компанії заявили, що внаслідок удару виникла пожежа, однак персонал завчасно евакуювали — 800 осіб. Також тимчасово призупинено приймання нових поставок, які перенаправили до інших логістичних центрів.
Нагадаємо, у Володимирській області Росії у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries.
5 серпня Тульська область Росії опинилася під атакою. У Мережі поширювали інформацію про вибухи та можливе ураження об’єкта. Згодом із оприлюднених кадрів стало зрозуміло, що загорівся логістичний хаб Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.