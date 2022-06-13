Росія активізувала всю путінську агентуру в США, залучивши "важковаговиків" - політолог

Політолог та публіцист Андрій Піонтковський розповів, що Російська Федерація активізувала всю свою агентуру у США підключивши "важковаговиків".
Іїнє завдання - критика проти політики адміністрації Байдена і персонально, насамперед, проти міністра оборони Ллойда Остіна та Джо Байдена.
Про це політолог розповів в інтерв'ю журналістці Олені Трибушній, пише HB.
Він повідомив, що у США вийшла ціла низка статей, в яких критикується політика Байдена та Остіна. Зокрема, путінська агентура спрямована серйозно на висловлювання Остіна про про те, що мета США у цій війні — перемога України, відновлення її територіальної цілісності та ослаблення Росії.
"Ця позиція зазнає атак всієї путінської агентури, і досить серйозно. Не знаю, наскільки курована ця атака, і чи пов'язані з нею зволікання з допомогою, яке ми бачимо", — зазначив політолог.
Раніше повідомляли, що під час спецоперації на Київщині Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання, яке діяло в інтересах спецслужб Росії.
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