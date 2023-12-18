Росія активізувалася в Білорусі: у ISW заявили про посилення військової присутності ворога

На теренах двох областей країни розгорнуто масштабне військове угруповання.

Росія посилила угруповання своїх військ на території Білорусі. Так, за підтримки РФ білоруські військові у двох областях країни розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на інформацію від українського військового оглядача Костянтина Машовця.

Машовець повідомив 17 грудня, шо білоруські армійці розгорнули масштабне військове угруповання на теренах двох областей країни. До його складу входять 1840 військовослужбовців, до 68-70 одиниць БТР, 24 артилерійські системи і три системи протиповітряної оборони.

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До складу розгорнутого угруповання в Білорусі увійшли:

десантно-штурмовий батальйон 38-ї десантно-штурмової бригади біля Ужово і на південь від Пінська Брестської області;

два загони п’ятої бригади спецназу поблизу Іванова Брестської області та Приболовичей Гомельської області;

парашутно-десантний батальйон 103-ї окремої повітряно-десантної бригади поблизу Лельчицького району, Брагіма та Зябрівка Гомельської області;

тактична група 51-ї артилерійської бригади на південь від Гомеля;

реактивна артилерійська батарея 336-ї реактивної артилерійської бригади поблизу Зябрівки Гомельської області.

Нагадаємо, раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що неподалік від кордону з Україною у Білорусі будується нове військове містечко на базі в’яти закинутих дитячих таборів.

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