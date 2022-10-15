"Росія активно намагається вбити Starlink": Маск виправдався за відмову фінансувати системи в Україні

Маск виправдався за відмову фінансувати Starlink в Україні. Мовляв, SpaceX витрачає надто багато ресурсів на оборону систем від російських атак.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск, який нещодавно зробив низку сканальних заяв щодо України, заявив, що Росія активно намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Велика різниця між мирними комунікаціями та комунікаціями на фронті. Starlink – це єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті – усі інші мертві. Росія активно намагається вбити Starlink", - заявив Маск.

За його словами, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону своїх систем, але "н езважаючи на це, Starlink все одно може загинути".

Натомість віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що всі термінали Starlink працюють справно.

"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Не турбуйтеся", - написав він.

Нагадаємо, власник компанії SpaceX Ілон Маск вирішив не платити за "Старлінки" в Україні і відмовляється постачати нові. Компанія SpaceX нарікає на брак коштів і просить про допомогу Пентагон, тому SpaceX звернулася до американського Міністерства оборони, щоби те взяло на себе фінансування супутників в Україні.

Відповідне прохання від SpaceX надійшло до Пентагону після нещодавніх повідомлень від українських військових про масштабні збої в роботі Starlink, які могли вплинути на контрнаступ ЗСУ. Багато таких перебоїв були зафіксовані під час прориву українськими військовими лінії фронту на окуповану територію. А деякі проблеми фіксувалися під час боїв.

Ілон Маск відмовився надалі фінансувати сервіс “Старлінк”

Скандальні заяви Ілона Маска про Україну

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск 3 жовтня збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Крім того, він написав, що "у східних регіонах більшість населення надає перевагу Росії". Маск запустив у своєму Twitter голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питання Криму.

У відповідь президент України Володимир Зеленський поставив у Twitter своє жартівливе голосування:

"Який Ілон Маск вам більше подобається:

Коли підтримує Україну;

Коли підтримує Росію".

Натомість 7 жовтня Маск написав, що він "фанат України, але не Третьої світової війни".

Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Своєю чергою, волонтер і шоумен Сергій Притула запропонував українцям купити підручник з історії для винахідника, який вже відправили до свого адресата.

Читайте також: