Росія атакувала Україну у перший день саміту НАТО неспроста: ISW дали цікаве пояснення

Атака росії 11 липня була "демонстративною відповіддю" на саміт НАТО у Вільнюсі.

Росія атакувала Україну іранськими дронами "Шахед" 11 липня, у перший день саміту НАТО у Вільнюсі, аби спробувати підірвати Чорноморську зернову угоду та перешкодити членам Альянсу надавати більше військової допомоги Україні.

Про це пишуть аналітики американського Інституту війни (ISW).

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" 11 липня російські війська завдали серії ударів з безпілотників Shahed 131 і 136 по території України, ймовірно, у демонстративну відповідь на саміт НАТО у Вільнюсі у 2023 році та погрожуючи підірвати Чорноморську зернову угоді", - сказано у звіті.

Аналітики посилаються на інформацію від оперативного командування "Південь" та зазначають , що російські війська намагалися завдати удару по зерновому терміналу в Одеській області, а також два безпілотники вдарили по адміністративній будівлі портового комплексу. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські війська націлилися на портову інфраструктуру, щоб зірвати угоду про Чорноморське зерно, уточнили там.

"Удари російських безпілотників по портовій інфраструктурі також збігаються з першим днем ​​саміту НАТО у Вільнюсі та, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити членам НАТО надавати більше військової допомоги Україні", - підкреслили американські аналітики.

Нічна атака та перший день саміту НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, 11 у Вільнюсі, столиці Литви, стартував саміт НАТО-2023, на який зібралися очільники країн-членів Альянсу. Серед ключових тем – перспектива вступу України до Альянсу, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з агресією Росії.

Напередодні, вночі 11 липня, Росія атакувала Україну 28-ма ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Летіли вони із південно-східного напрямку, Приморсько-Ахтарського краю Росії. Як повідомили в ОК "Південь", окупаційні війська намагалися завдати удару по портах "зернового коридору" в Одеській області.

ТСН.ua зібрав головні підсумки саміту НАТО 11 липня.

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