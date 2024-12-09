Росія благає Туреччину допомогти вивести війська із Сирії - CNN

Росія звернулася до Туреччини із запитом про допомогу у виведенні свого військового контингенту із Сирії.

Про це повідомляє CNN Türk із посиланням на джерела.

Росія планує залишити сили лише на військово-морській базі в Тартусі та авіабазі Хмеймі. Утім, для решти військ Москва шукає підтримки Анкари в організації безпечного процесу.

"Ймовірно, ці війська будуть спершу переміщені на території, які перебувають під контролем турецьких військових, а потім транспортовані до Росії авіаційним шляхом. Москва звернулася до Туреччини для забезпечення безпечного відведення своїх підрозділів. Іранські підконтрольні формування в Сирії вже тривалий час не демонструють значної ефективності", – зазначає видання.

Нагадаємо:

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у відповідь на місяці безперервних атак на цивільних з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Війська Асада втратили контроль над Алеппо. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Родина Асада залишилас країну 7 грудня. Російським спецслужбам довелося приховувати операцію з вивезення сирійського лідера. Його втеча з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т. Втрата сигналу літака, за відомостями українських розвідників, була спланованим кроком.

Наразі відомо, що Асад та його рідні перебувають у Москві.

Що відбувається у Сирії після того, як президент втік з країни - читайте у нашій новині.

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