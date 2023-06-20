Росія буде діяти агресивніше, бо у її шпигунів дуже грубий стиль - спецслужби ФРН

Російські спецслужби у Європі вдаються до вбивств або викрадення людей.

Російські спецслужби будуть діяти більш агресивно на території Європи, вважає голова Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Томас Хальденванг.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує видання Deutsche Welle.

Він зазначив, що Росія може змінити методи роботи своїх шпигунів у Європі та почати діяти більш агресивно.

"До цього можна віднести діяльність офіцерів спецслужб із фальшивими паспортами, а також посилення хакерських атак аж до саботажу", — сказав Хальденванг.

Він заявив, що наразі російські шпигуни працюють "класично" та застосовують всі методи, які потрібні для шпигунської діяльності.

"Іноді за допомогою тих методів, які всім відомі за фільмами. Російські спецслужби вдаються до вбивств або викрадення людей — чи то опозиціонери, чи то перебіжчики. І тому є багато прикладів. Це дуже грубий стиль", — резюмував голова служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швеції в місті Гетеборг на нафтопереробному затримали росіянку, які підозрюють у шпигунстві.

Крім того, ми раніше інформували, що контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу ГРУ РФ на Яворівському полігоні у Львівській області – затримано двох українських військових та лікарку, які шпигували на користь Росії.

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