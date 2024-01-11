Росія будує нову морську базу в Абхазії: у ВМС назвали причину і розповіли подробиці

Російські окупанти будують в Абхазії новий пункт базування свого флоту. Причина полягає в тому, що Новоросійський порт не підходить для базування через погодні умови, тоді як Крим стає все небезпечнішим.

Про це розповів командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "УП".

"Це не зовсім база, а пункт базування, скоріше всього, для розосередження корабельного складу. Тому що не можна тримати весь флот на одній базі. Тим більше Новоросійськ не дуже приємний порт для базування через погодні умови, особливо взимку. Севастополь – дуже закрита бухта. Вона дуже географічно вдала для стоянки кораблів. Вона захищена від усіх вітрів, крім західного. Дуже символічно, до речі", - розповів Неїжпапа.

За його словами, в Новоросійську є дуже неприємні вітри, називаються бора. Цей сильний вітер приходить з кавказьких гір і робить стоянку кораблів у цьому порту дуже небезпечною.

"Крім того в Новоросійську самі по собі небезпечні заходи в порт, і тому за певної погоди командиру корабля треба мати неабиякі здібності, просто щоб забезпечити навігаційну безпеку. Я не кажу про плавання чи там бойове застосування, у цьому порту незручно просто стояти кораблям. Тому, звісно, це проблема для Росії, яку вони зараз хочуть якось вирішити",- пояснив Неїжпапа.

Він додав, що російський флот не буде у безпеці в Абхазії. Як наголосив віцеадмірал, для українських військових будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії, є законною ціллю у будь-якому місці світового океану.

Нагадаємо, раніше очільник СБУ Василь Малюк наголосив, що Чорноморського флоту РФ в Криму "не повинно бути взагалі". За його словами, морські дрони СБУ загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору, і тепер на окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.

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