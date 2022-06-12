"Росія - це Берлін 1944 року": опозиціонер із РФ розповів, чому там неможливий Майдан

Російський опозиційний політик Валерій Отставних заявив, що в РФ не можуть повторитися революційні події, які відбулися в Україні 2014 року.

Причиною цього є нинішня внутрішня ситуація країни-агресорки.

Таку думку Отставних висловив в інтерв'ю Obozrevatel.

"Я багато разів приїжджав до Києва з 2014 до 2017 року, давав інтерв'ю українським ЗМІ, і мене часто запитували: коли в Росії буде Майдан? І я намагався пояснити, чому це неможливо. Зараз ви не ставите таке запитання. Причина – внутрішня ситуація в Росії. Це Берлін 1944 року. До речі, 1950 року, коли Німеччина була поділена на зони впливу, була під зовнішнім керуванням, коли проходила справжня денацифікація, у країні було проведено соціологічне дослідження. Людей запитували, за кого б вони проголосували, якби вибори були сьогодні. І більшість обрала покійного Гітлера", - зазначив він.

Він додав, що "щоби щось змінилося у свідомості у росіян", має пройти дуже багато часу після закінчення цієї війни.

Також Отставних вкотре звернувся до громадян своєї країни.

"Якщо це інтерв'ю читатимуть громадяни Російської Федерації, я хотів би звернутися до них. Вони часто ображаються, що в Україні йде відторгнення і російської мови, і російської культури. Але ображатися не варто. Те саме переживали і німці. Пам'ятаєте, як казали? Не говорили "нацисти", "гітлерівці". Казали: "Війна з німцями", і всі німці ще довго після війни представлялися фашистами. Вони й досі несуть на собі цей хрест гітлеризму", - говорить він.

Нагадаємо, що політолог і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що українська дипломатія має проводити дві лінії у переговорах із партнерами.