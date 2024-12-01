"Росія – це завжди зло": у Зеленського прокоментували протести в Грузії

Грузія чинить опір поглинанню Росією, бо не хоче розмінювати свою майбутнє.

Про це заявив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи протести в Грузії.

"Грузія - у кривавому вогні. По суті, ми бачимо класичну спробу російського поглинання чужої державності. І запеклий опір грузинського громадянського суспільства. Грузія – та сама, справжня, з великою гордістю та гідністю, – не хоче стояти на колінах перед Росією, не хоче перетворюватися на ще одну убогу табірну територію, де господарюватимуть озлоблені росіяни, не хоче продавати свою свободу й не хоче розмінювати майбутнє своїх дітей на корупцію та прибутковість для окремих проросійських олігархів", - написав він.

"Росія – це завжди зло, кров, насильство та приниження. Росія завжди робить ставку на колаборантів, які легко та швидко продаються, піддавшись ситуативним спокусам. Чи можна цьому протистояти? Звісно. Чи можна перемагати? Безперечно. Не сумніваюся, що грузинський народ, який відчайдушно б'ється зараз на охоплених вогнем вулицях Тбілісі, Руставі, Кутаїсі, у будь-якому разі переможе. Сил та мужності, Сакартвело", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Грузинські силовики не змогли розігнати учасників акції протесту у Тбілісі, проте їх відтіснили від будівлі парламенту. Станом на 9 ранку за місцевим часом мітинг триває.

Проти мітингарів спецназ застосував сльозогінний газ і водомети. Повідомлялось також про затриманих учасників акції. У відповідь на насильство силовиків протестувальники застосовують феєрверки.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися протести, які розганяють силовики.

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