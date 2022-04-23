"Росія це зробила": Зеленський попередив про голод у світі через розв'язану РФ війну в Європі

Президент України Володимир Зеленський попередив про голод у світі через те, що Росія блокує українські порти на Чорному і Азовському морях.

За словами Зеленського, таке рішення РФ значно знизило український експорт, зокрема аграрної продукції, про це голова держави розповів під час пресконференції з іноземними та українськими журналістами у суботу, 23 квітня.

"Подивіться, який зараз виклик для Азії, арабської культури, африканських країн - виклад блокування, наприклад, постачання наших зернових. Зерно, ячмінь, кукурудза - те, де ми є дійсно передовою державою. 110 мільйонів тонн. 20 мільйонів тонн - це те, що достатньо для того, щоб наситити український ринок. 90 мільйонів тонн просто не отримають ці держави. Буде ціна, буде дефіцит, у деяких державах буде голод. Російська Федерація це зробила. Війна в Україні - це не лише війна в Україні. Навіть через блокування харчової продукції в Україні зараз ми бачимо, що це не війна в Європі, а війна і на інших континентах через такі кроки неповаги до всього живого. Неповаги до світового закону", - сказав Зеленський.

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