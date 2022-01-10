Росія чекає на поступки від США на переговорах в Женеві щодо розширення НАТО

Росія чекає на поступки від США на переговорах в Женеві щодо розширення НАТО

Голова російської делегації заявив, що Москва не піде на жодні компроміси.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков який очолює російську делегацію на переговорах з США щодо так званих "гарантій безпеки", які в понеділок, 10 січня, тривають в Женеві, заявив про неможливість жодних компромісів зі сторони Кремля.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на заяву головного російського переговорника в ефірі “Першого каналу”.

“Російська сторона приїхала сюди з чіткою позицією, яка містить ряд елементів, на мій погляд, цілком зрозумілих і сформульованих настільки чітко, в тому числі на вищому рівні, що відхилень від цих наших підходів просто не може бути", - сказав перед початком переговорів Сергій Рябков.

За його словами, до компромісів повинна готуватися американська сторона.

Як раніше повідомлялося, перемовини відбуваються на території постпредства США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі.

Нагадаємо, 9 січня відбувся перший раунд переговорів щодо так званих "гарантій безпеки". Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу, а також пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

У середу, 12 січня, відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

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