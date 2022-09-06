Росія через дружню Угорщину намагається зняти санкції ЄС з наближених до Путіна олігархів: про кого йдеться

Дружня до РФ Угорщина погрожує заблокувати відновлення деяких частин режиму санкцій Європейського Союзу, якщо трьох російських олігархів не буде вилучено зі списку.

Йдеться про трьох російських олігархів, яких внесли до "чорного" списку наприкінці лютого.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

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За словами кількох дипломатичних джерел, обізнаних у цьому питанні, які захотіли залишитися анонімними, Б удапешт домагається скасування санкцій щодо олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Варто зазначити, що Європейський Союз 7 вересня має намір продовжити санкції проти росіян і організацій РФ на шість місяців. Наразі до цього списку входять 1217 фізичних осіб і 108 організацій. Зокрема, в ньому є і троє згадуваних олігархів.

В ЄС називають Усманова "прокремлівським олігархом з особливо тісними зв'язками з президентом Росії Володимиром Путіним". Його називають одним з "улюблених олігархів Путіна". ЄС каже, що Авен "є одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним у Кремлі. Він не діє незалежно від вимог президента". Щодо третього олігарха - Рашникова, то ЄС о писав його як "провідного російського олігарха, який є власником і головою Ради директорів компанії Магнітогорський металургійний комбінат (ММК). ММК є одним із найбільших у Росії платників податків".

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