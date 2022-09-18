Росія цю війну вже програла: Боррель зазначив, що лише українці будуть ставити майбутні умови миру

Боррель заявив, що після успіху ЗСУ на Харківщині є надія на завершення війни.

Після українського контрнаступу на Харківщині голова європейської дипломатії Жозеп Боррель зауважив, що "можливо, народжується надія на завершення війни". За його словами, майбутні умови миру будуть визначати українці і лише вони.

Про це пише видання Le Journal du Dimanche.

"Нехай українці ще не здобули перемогу над агресором, Рросія цю війну вже програла", - зазначив він.

Боррель також заявив, що ЄС має посилити підтримку України.

Він переконаний, що український наступ дав Європі три уроки, які необхідно засвоїти: "тепер українські сили нав'язують свій темп", цей успіх "підтверджує європейський вибір" українського народу, ЄС "має посилити підтримку України".

"Ми маємо посилити нашу підтримку України шляхом задоволення її значних військових та економічних потреб. Немає ілюзій, Путін не поступиться добровільно, і бойові дії можуть тривати довго. Але після українського контрнаступу в Харківській області, можливо, народжується надія на припинення війни", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ просунулися та звільнили понад 500 км² території та деокупували 13 населених пунктів, повідомив генерал-майор Дмитро Марченко.

ЗСУ встановили вогневий контроль над територією Херсонщини. Українські війська просуваються в області, але поки не можуть оголошувати про всі успіхи. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

ЗСУ зайшли у Святогірськ, що на Донеччині. Про це повідомили у Нацгвардії України.

Українські захисники знищили базу окупантів на Луганщині. Росіяни проживали на автовокзалі Сватового, повідомив очільник місцевої ОВА.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.