Росія домовилася про постачання боєприпасів із Північної Кореї: чи зможе Пхеньян забезпечити потреби

Росія домовилася про постачання боєприпасів із КНДР. Однак, чи зможе Пхеньян задовільнити усі потреби РФ та забезпечити безперебійні постачання через технічну деградацію своєї транспортної системи.

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"У КНДР досить велика номенклатура та запаси боєприпасів до артилерії. Але проблема з їхньою доставкою у тому, що єдиним залізничним сполученням між КНДР і РФ є міст "Дружба", тобто лише одна логістична артерія", - сказав Коваленко.

За словами експерта, Північна Корея повинна впоратися і з таким явищем як техногенний колапс.

"Техногенний колапс, що став наслідком технічної та технологічної деградації та призвів до того, що, наприклад, транспортна галузь там зараз не в кращому стані і забезпечувати потік 24/7 ешелонів, що курсують, з БК вони не зможуть. Такого потенціалу просто немає", - сказав він.

На думку експерта, північнокорейського постачання боєприпасів не вистачить росіянам, щоб переломити ситуацію на полі бою.

"Уявимо собі ешелон з 10 вагонів, хоча перший, який прибув до росії з КНДР, був у складі всього 3 вагонів. Але все ж. Такий ешелон може перевезти загалом 500 тонн БК. Візьмемо для прикладу снаряд калібру 152 мм. Вони в залежності від типу можуть бути різної ваги, 43 кг або 46 кг і більше. Але, для простоти розуміння та розрахунку візьмемо 50 кг. Тобто один такий ешелон це приблизно 10 тис пострілів. На сьогоднішній день РВВ на добу здійснюють у середньому 20 тис пострілів. Тобто, ешелон гнатимуть за понадж 10 тис. км, щоб його потенціал випатрати за півдня?.." - зазначив Коваленко.

Зазначимо, що у Києві вважають неправдивою заяву Ірану про надання дронів Москві нібито ще до повномасштабного вторгнення і попереджають про наслідки для пособників терористів.

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