Росія домовляється із Північною Кореєю щодо надання зброї - Держдеп США

У Державний департамент США підтвердили, що між Росією та Північною Кореєю тривають переговори щодо надання зброї. З цього приводу США висловили занепокоєння.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу США Метью Міллер.

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За його словами, переговори тривали під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до Росії і продовжуються дотепер.

Також Міллер додав, що зміщнення військових відносин між РФ і КНДР ще більше підірвуть глобальний режим нерозповсюдження та будуть порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН.

"Ми неодноразово говорили про це і попереджали, що обговорення озброєнь між Росією і КНДР майже напевно продовжувалися під час візиту Кім Чен Ина до Росії, і ми вважаємо, що вони продовжуються і після цього візиту", – сказав представник Держдепу.

Міллер заклика КНДР дотримуватися публічних заяв та утриматися від постачання зброї до РФ.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, КНДР протягом 2023 року регулярно передає Росії зброю.

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