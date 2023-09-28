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Росія домовляється із Північною Кореєю щодо надання зброї - Держдеп США

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія домовляється із Північною Кореєю щодо надання зброї - Держдеп США

Лідер КНДР Кім Чен Ин та російський президент Володимир Путін / Фото: Associated Press

Переговори двох диктаторських країн щодо зброї тривають і дотепер.

У Державний департамент США підтвердили, що між Росією та Північною Кореєю тривають переговори щодо надання зброї. З цього приводу США висловили занепокоєння.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу США Метью Міллер.

За його словами, переговори тривали під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до Росії і продовжуються дотепер.

Також Міллер додав, що зміщнення військових відносин між РФ і КНДР ще більше підірвуть глобальний режим нерозповсюдження та будуть порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН. 

"Ми неодноразово говорили про це і попереджали, що обговорення озброєнь між Росією і КНДР майже напевно продовжувалися під час візиту Кім Чен Ина до Росії, і ми вважаємо, що вони продовжуються і після цього візиту", – сказав представник Держдепу.

Міллер заклика КНДР дотримуватися публічних заяв та утриматися від постачання зброї до РФ.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, КНДР протягом 2023 року регулярно передає Росії зброю.

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Дата публікації
Перегляди
533
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